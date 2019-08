Caldo ancora piu' forte in arrivo: picchi di 40° al centro-sud!

Ci attende un fine settimana bollente sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano, che nelle prossime ore si consoliderà su tutta la penisola determinando un'ulteriore intensificazione del caldo.

Le temperature aumenteranno di diversi gradi anche sul Nord Italia, dove negli ultimi giorni il caldo è stato tutto sommato ancora abbastanza sopportabile. Al Centro-Sud proseguirà senza sosta il super caldo che invece da diversi giorni mantiene le temperature nettamente sopra la media del periodo.

Week end bollente su tutta l'Italia

Sia Sabato che Domenica saranno dunque due giornate stabili e molto calde: al Nord la colonnina di mercurio raggiungerà i 33-36 gradi, col caldo più intenso che interesserà l'Emilia Romagna. Al Centro-sud le temperature diurne supereranno quasi ovunque la soglia dei 33/34 gradi, raggiungendo agevolmente i 36-37 gradi in molte zone, soprattutto interne. Picchi di 38-40 gradi potranno verificarsi in diverse regioni specialmente nella giornata di Domenica: in particolare nelle aree interne di Sicilia, Sardegna, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio e Umbria.

Forte alta pressione africana sull'Italia, Domenica 11 Agosto

Oltre al caldo avremo anche il forte disagio dell'afa: se nelle zone interne infatti queste temperature così elevate saranno accompagnate da aria più secca, nelle aree costiere avremo alcuni gradi in meno ma in genere tassi di umidità elevati. Soprattutto al centro-sud, dove l'anticiclone di matrice sub-tropicale staziona ormai da diverso tempo e quindi invecchiando determina aria sempre più "pesante".

Apice del caldo al centro-sud a inizio settimana

Tale situazione persisterà anche all'inizio della settimana. Lunedì e Martedì si avrà l'apice dell'ondata di calore sulle regioni centro-meridionali: le isoterme in quota (ad 850hpa, circa 1500 metri s.l.m.) si attesteranno sui 24-26 gradi, per tanto si raggiungeranno valori al suolo diffusamente sopra i 36-37 gradi e fino a 40-42 gradi nelle zone interne. Sul Nord Italia avremo invece un lieve indebolimento dell'alta pressione con temperature in calo di qualche grado (farà comunque ancora abbastanza caldo) e temporali sparsi, soprattutto nella giornata di Martedì.

Soltanto fra 14-15 Agosto il grande caldo dovrebbe attenuarsi anche al centro-sud, per l'arrivo di aria più temperata di origine atlantica che dovrebbe far tornare più o meno in media le temperature. Questo cambio di circolazione potrebbe però portare forti temporali al Nord proprio fra Mercoledì e il giorno di Ferragosto. Torneremo comunque sulla previsione per questo periodo nei nostri prossimi aggiornamenti.