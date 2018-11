Calabria : tornado si abbatte su Crotone, video della tromba d'aria

Una forte ondata di maltempo sta investendo la Calabria centrale, proprio in corrispondenza della zona di contrasto tra il forte e mite scirocco e le correnti fredde nord-occidentali. Ne sta pagando le spese il crotonese dove attorno a mezzogiorno si è sviluppato un violento temporale auto-rigenerante che ha attraversato gran parte della provincia. A causa dei contrasti molto accesi, si sono sviluppati diversi fenomeni vorticosi che hanno colpito dapprima Cropani e Rocca di Neto e per finire la città di Crotone.

Su Crotone si è sviluppato un enorme tornado, molto simile a quello che ha colpito Rocca di Neto, che ha causato numerosi danni. Il grosso vortice, molto probabilmente di categoria F2 sulla scala Fujita, ha scatenato il panico in città e purtroppo ha colpito in pieno il centro commerciale "Le Spighe" dove ci sono ingenti danni (vedi le immagini).



Ecco alcuni video impressionanti che giungono in redazione: