Calabria: tornado nel crotonese, colpisce Cutro : gravi danni [FOTO e VIDEO] - 20 novembre 2018

Situazione critica nel crotonese dove tra la notte e il primo mattino si è abbattuto un violento temporale stazionario e auto-rigenerante che ha causato non pochi problemi. Fortemente colpiti catanzarese e crotonese, dove oltre alle piogge intense si sono abbattuti fortissimi venti scatenati proprio dal temporale.

Come se non bastasse, il temporale ha dato vita ad un tornado che ha attraversato nell'entroterra crotonese causando molti danni e disagi : vi abbiamo parlato in questo articolo del treno diretto a Crotone colpito da una tromba d'aria che ha causato anche dei feriti, mentre negli ultimi minuti è giunta notizia di un altro fenomeno violento nella cittadina di Cutro, sempre nel crotonese. Ad ora è impossibile affermare se si sia trattato della stessa tromba d'aria, ma anche Cutro ha fatto i conti con un vortice vorticoso che ha causato danni ingenti in città.

Gravi danni ai tetti di alcuni edifici, scoperchiati dei capannoni, abbattuti alberi, tegole e muri in mattoni. Al momento pare che non ci sono feriti, fortunatamente. Dal video che vi mostriamo è evidente il tornado sviluppatosi su Cutro, probabilmente di categoria F1 sulla scala Fujita (impossibile determinarne l'esatta entità al momento). Eloquenti le immagini :