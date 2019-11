Burrasca di scirocco in arrivo su tutto il SUD, e' allerta

Un nuovo, l'ennesimo, vortice ciclonico domani prenderà vita nel cuore del Mediterraneo e precisamente nel mar Tirreno tra i canali di Sardegna e Sicilia. Questo ciclone sarà alimentato da aria fredda proveniente dal nord Atlantico e aria calda richiamata dal nord Africa: i contrasti saranno notevoli e permetteranno al vortice di approfondirsi così tanto da raggiungere i 995 hpa nel cuore del mar Tirreno, potendo così sprigionare intense raffiche di vento su gran parte del sud Italia.

Dunque sarà proprio il sud Italia la prima area ad essere penalizzata dai venti forti, a pochissimi giorni di distanza dai danni portati dal precedente ciclone.Il vortice ciclonico si muoverà rapidamente verso il mar Ligure entro domani sera e porterà venti di burrasca anche al centro Italia e su gran parte del nord per quasi tutta la giornata di domenica.

Allerta venti forti domani al sud

Il vento di scirocco è già in sensibile rinforzo su tutto il Meridione in questi minuti, ma l'apice sarà raggiunto tra domani e domenica mattina. Per domani è stata emanata, che include anche i forti venti al sud.La velocità del vento domani, tra mattina e pomeriggio, oscillerà tra i 30 e i 50 km/h un po' su tutto il sud.

Cambia tutto domani sera con un sensibile peggioramento del tempo e l'intensificazione del vento: le raffiche potranno superare i 100 km/h sulla Sicilia settentrionale e nelle zone interne tra Campania, Basilicata, Molise, Abruzzo e Lazio. Venti intensi di burrasca sul resto del sud con raffiche tra 60 e 80 km/h.