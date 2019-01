BUFERE di NEVE sulle zone alpine di confine: "muro del foehn" relativamente basso

Oltralpe nevica seriamente sino a quote prossime alla pianura, ma la spinta delle correnti da nord sta determinando uno sfondamento verso sud di quello che viene definito tecnicamente "muro del foehn", cioè il mantello di nubi che, nonostante l'opposizione del baluardo alpino, riesce a sfondare per alcuni km oltre lo spartiacque alpino.



I risultati migliori si vedono stamane sull'Ossola, nella zona di Riale, in alta Val Formazza, alto Piemonte, che sta ricevendo un'autentica bufera di neve. Più ad est non può mancare la neve a Livigno, così come a Madesimo, ma con sconfinamenti che stanno arrivando anche sino alla media Valtellina.



Procedendo verso l'Alto Adige la situazione si fa più delicata con neve che cade ininterrottamente da ore sulla Valle Aurina, in alta Venosta nella zona di San Valentino alla Muta, in Val Senales ma anche nella zona del Brennero sino quasi a Bressanone con coinvolgimento soprattutto delle vallate sino a Vipiteno, ma con neve anche in autostrada.



Più stitica la nevicata procedendo verso la Pusteria con fiocchi sparsi a Brunico e San Candido, più abbondante invece la neve che cade in valle di Anterselva, specie nella zona del Passo Stalle, in Valle di Casies, soprattutto a Santa Maddalena e poi in Valle di San Silvestro, sopra Dobbiaco.

Procedendo invece verso il Cadore solo pochi fiocchi, così come nelle vallate più meridionali dell'Alto Adige, dove soffia il Favonio, anche sostenuto da nord.



Si andrà avanti così sino a sera, mentre per giovedì è previsto un netto miglioramento sul fronte neve, che rimarrà limitata ai settori più confinali. Farà invece più freddo.



Arriverà la neve anche al nord e sul Tirreno dopo metà mese?

LEGGI QUI!

http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/modello-americano-in-terza-decade-tutta-l-italia-sotto-il-maltempo/77009/