Bufere di neve sulle Alpi fino a quote basse! VIDEO dal Trentino

Come ampiamente preannunciato è arrivato il freddo al Nord Italia ed è tornata la neve, che in queste ore sta imbiancando abbondantemente i rilievi alpini.

I fiocchi stanno scendendo copiosamente (specialmente al Nord-Est) sopra i 900-1000 metri, ma non mancano nevicate con leggeri accumuli anche fin sui 700-800 metri di quota. Una situazione decisamente insolita per il mese in cui ci troviamo, anche se in passato abbiamo avuto altri episodi simili anche a Maggio inoltrato.

Vi mostriamo le immagini che arrivano dal Trentino Alto Adige, una delle regioni più colpite: qui siamo a Passo Vezzena, provincia di Trento, 1400 metri di quota. Una vera e propria bufera di neve ha generato un manto nevoso di almeno 30 centimetri!