Bufera di neve su Potenza, caduti quasi 50 cm: situazione pesante. Scuole chiuse anche domani

Una nevicata d'altri tempi per Potenza : se escludiamo recenti ondate di gelo storiche, è da diversi anni che non si verificava una così intensa e persistente nevicata sul capoluogo lucano, con una perturbazione artica proveniente dal nord-atlantico. Da ieri sera non ha mai smesso di nevicare e l'accumulo al suolo è ormai prossimo ai 50 cm!

La depressione artica sta continuando a portare maltempo su vaste aree del sud Italia e del versante adriatico centro-meridionale, con neve abbondante a partire da quote collinari. Nevica fortemente in Puglia sul Subappennino Dauno e sul Gargano, oltre i 500 metri di altitudine; stessa situazione in Basilicata dove nevica sin sui 550/600 metri di quota con grande intensità. L'apice è stato raggiunto tra la notte e il mattino, ma continua tutt'ora a nevicare.

Colpito fortemente il potentino dove si registrano accumuli dai 30 a i 70/80 cm : gli accumuli più elevati li troviamo oltre i 900 metri di quota, ma anche Potenza, coi suoi 800 m di altitudine, non scherza. Nel capoluogo lucano si registrano dai 40 ai 50 cm di neve e numerose strade risultano paralizzate. Eloquenti le immagini diffuse sul web :

Data la pesante situazione creata dalla neve, domani le scuole resteranno chiuse in diversi comuni lucani : Potenza, Avigliano, Abriola, Brienza, Pescopagano, Picerno, San Severino Lucano, San Martino D'Agri, Brindisi di Montagna, Albano, San Fele e Tito.



La neve continuerà a cadere sino a stasera, con intensità via via più debole. Domani graduale miglioramento del tempo su tutta la Basilicata.