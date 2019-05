Breve tregua, nuova perturbazione in avvicinamento oggi

Non c'è un attimo di tregua per la nostra penisola : la primavera non ne vuole assolutamente sapere di farci visita ed ecco così pronta una nuova perturbazione atlantica carica di nubi e piogge, che minacciosamente si sta avvicinando allo stivale.

È tornato a splendere il Sole su tutto il centro-sud dopo le piogge e i temporali degli ultimi giorni, ma si tratta solo di una tregua momentanea! Al nord le nubi sono già in aumento, segno del costante avvicinamento di un nuovo fronte perturbato che porterà i suoi effetti nelle prossime ore e nei prossimi giorni un po' su tutta Italia.

Nel corso della giornata di oggi, 17 maggio 2019, il tempo è atteso in graduale peggioramento sulle regioni del nord e parzialmente anche al centro. In particolare tra pomeriggio e sera ci aspettiamo piogge sparse in arrivo su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Sardegna settentrionale e Toscana. In tarda serata i fenomeni potranno coinvolgere anche Marche settentrionali, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, dopodichè nella giornata di domani il maltempo si estenderà un po' su tutto il centro-nord. Per il sud Italia, una momentanea pausa con tanto Sole e clima più mite tra oggi e domani!

Entro fine mese arriverà il caldo?