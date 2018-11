Breve "novembrata" in arrivo da domenica: parentesi di BEL TEMPO!

Una breve parentesi di tempo stabile e molto mite dovrebbe intervenire nel corso di domenica, ma soprattutto all'inizio della prossima settimana.



I modelli matematici prevedono infatti il rinforzo dell'alta pressione di matrice subtropicale per un periodo comunque non superiore alle 72 ore.



In questo lasso di tempo però molte regioni potranno sperimentare una sorta di "novembrata": cioè tempo buono, accompagnato da temperature superiori alle medie del periodo.



Non mancheranno comunque le eccezioni: al nord il transito oltralpe di alcuni corpi nuvolosi atlantici richiamerà aria umida sulla Liguria, dove saranno dunque presenti nubi basse, specie sul Levante.



Parimenti al nord il ristagno atmosferico e l'inversione termica, unitamente alla tanta umidità presente sul catino padano, favoriranno la comparsa di nebbie anche estese, che abbasseranno di qualche grado le temperature.



La fase stabile dovrebbe interrompersi nei giorni successivi, segnatamente al nord e su parte delle regioni tirreniche, quando una saccatura proverà a sfondare da ovest, favorendo il passaggio di una perturbazione atlantica.



Una fase di tempo più clemente fa comunque piacere per far tirare un po' il fiato ad un territorio già duramente colpito da piogge in molti casi fin troppo abbondanti, anche se bisogna rimarcare che i fenomeni non sono risultati ovunque generosi.



L'attendibilità della previsione relativa all'alta pressione è al momento buona: 55-65%.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI