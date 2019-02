Brasile: gravi alluvioni su Rio de Janeiro, cinque vittime

Giorni di forte maltempo per il sud America, alle prese con una serie di fronti perturbati provenienti dall'Antartide che stanno causando situazioni meteorologiche piuttosto estreme. Dopo le alluvioni lampo registrate nelle aride zone desertiche cilene anche il Brasile ha dovuto fare i conti col maltempo.







Su Rio de Janeiro si è abbattuto un fortissimo temporale che ha scatenato venti estremi (oltre 110 km/h) e piogge torrenziali che hanno mandato in tilt la città brasiliana. Sono almeno 5 le persone che hanno perso la vita, 60 alberi sono stati abbattuti dai venti forti e numerosi quartieri sono finiti sott'acqua. L'ondata di maltempo è giunta a seguito di temperature davvero alte : proprio pochi giorni fa si registravano fino a 40°C su Rio de Janeiro dove l'estate è ancora nel pieno della sua attività. Il contrasto tra il fronte perturbato proveniente da sud, aria umida proveniente dall'Amazzonia e temperature così elevata in un contesto umido, hanno generato piogge torrenziali che hanno mandato in tilt la zona.







