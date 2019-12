Braccio di ferro tra anticiclone e perturbazioni nord - atlantiche

Il tempo dei prossimi giorni verrà con tutta probabilità influenzato da due differenti tipi di circolazione; una di queste avrà un'origine assai più temperata e metterà in gioco masse d'aria subtropicali in arrivo dalla fascia delle basse latitudini dall'oceano Atlantico. Nei prossimi giorni queste masse d'aria potranno conquistare soprattutto l'Europa occidentale ed in piccola misura l'Europa centrale. La seconda circolazione sarà portata dalle masse d'aria ben più fredde ma NON gelide di origine nord Atlantica, le quali saranno associate sovente a condizioni di instabilità, con delle nuove perturbazioni associate a piogge e nevicate, con repentini abbassamenti della temperatura.

Con maggiore probabilità, queste riduzioni della temperatura si faranno sentire soprattutto sui versanti adriatici centrali e meridionali ma anche le regioni del nord potranno subire l'influenza di questa circolazione. In particolare sulle regioni settentrionali, più vicine al fulcro caldo dell'alta pressione sull'ovest Europa, potranno verificarsi aumenti ed abbassamenti repentini della temperatura, provocati dal reciproco alternarsi tra le masse d'aria di origine nord-atlantica e quelle di origine subtropicale oceanica.

In particolare uno di questi raffreddamenti è previsto entrare in gioco entro il prossimo weekend. La previsione del modello americano sulle temperature alla quota di circa 1500 metri, riferita a domenica 29 dicembre, mette in luce questo raffreddamento delle temperature che colpirebbe in modo più deciso le regioni del centro e del sud (soprattutto adriatico), un cambio d'aria si farebbe comunque sentire anche sulle altre regioni: