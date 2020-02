Botta e risposta tra grande mitezza e l'aria fredda

Il tempo previsto in Europa nella prima parte di febbraio, vedrà due distinti eventi meteorologici avvicendarsi nello spazio di pochi giorni, l'evento più vicino riguarda l'impennata della temperatura portata dalle masse d'aria subtropicali oceaniche nel periodo compreso tra domani, sabato primo febbraio e giovedì 4. In questo lasso temporale viene previsto un rialzo abbastanza sensibile delle temperature in quota che tenderanno a portarsi diversi gradi superiori alle medie del periodo. Su alcuni settori potrebbero essere raggiunti persino valori di 20°C, soprattutto lunedì 3. L'arrivo di questa impennata della temperatura, sarebbe accompagnata dal passaggio di una cresta d'onda anticiclonica in seno ad una corrente molto veloce proveniente da ovest. Ecco la previsione Ensemble spaghetti riferita alla regione Marche, nella quale possiamo osservare prima il rialzo termico, poi il successivo tracollo che sarà provocato da un'azione di natura completamente diversa:

Volgendo infatti lo sguardo al periodo compreso tra mercoledì 5 e venerdì 7, l'attività del vortice polare concederà un po' di tregua, favorendo almeno per una manciata di giorni, la nascita di una circolazione di tipo diverso, con una corrente a getto più ondulata ed una breve ondata di freddo pronta ad interessare l'Europa centrale e orientale. In questo caso l'aria fredda raggiungerà anche la Penisola Balcanica per poi toccare il Mediterraneo, portando un raffreddamento anche sul nostro Paese, più sensibile sui versanti adriatici, dove potrebbero verificarsi anche delle precipitazioni. Ecco la previsione del modello europeo riferita a mercoledì 5 febbraio: