BORA e FREDDO intenso tra giovedì e venerdì al nord! E la NEVE?

Prima di essere spazzato via dalle correnti atlantiche, il freddo presente sull'est europeo verrà risucchiato in Valpadana, grazie al passaggio di una depressione in movimento tra giovedì 13 e venerdì 14 dalle Baleari verso la Sardegna e la Sicilia.



Il corpo nuvoloso ad essa associato non riuscirà dunque a portare neve copiosa in pianura sul settentrione, perché scivolerà troppo a sud, ma riuscirà comunque a catturare l'aria fredda presente aldilà del Carso, sospingendola verso ovest sottoforma di venti di Bora sul Golfo di Trieste e Venezia e di Tramontana sul Ligure.



Il vento solleverà anche l'aria umida presente sul mare e sul catino padano generando annuvolamenti irregolari su tutto il settentrione, più compatti a ridosso dei rilievi, dove non mancheranno alcune deboli precipitazioni per effetto STAU, nevose a quote molto basse.



Spruzzate di neve potranno coinvolgere le zone pianeggianti adiacenti ai rilievi del Piemonte e della Lombardia, ma anche l'Emilia, la Romagna interna e il basso Veneto nella mattinata di venerdì, quando all'aria fredda tenderà a sovrapporsi un debole flusso umido e più mite da ESE.



Questa situazione non coinvolgerà invece le Alpi più settentrionali, dove il cielo dovrebbe mantenersi addirittura sereno.



Nevicate di una certa consistenza sono invece attese sull'Appennino emiliano-romagnolo già da mercoledì e sino al pomeriggio di venerdì già dalle quote collinari.



Il vento dovrebbe esaurirsi entro le prime ore di sabato 15 dicembre anche a ridosso della fascia costiera. Le temperature a 1500m raggiungeranno valori sino a -6°C, (sino a -8°C sulla Venezia Giulia) in pianura oscilleranno tra 0 e 3°C.



La fase fredda dovrebbe attenuarsi entro domenica 16, anche se nei bassi strati in pianura, così come nei fondovalle alpini, seguiterà a persistere del freddo umido.