Belluno: potente fulmine sbriciola un albero in decine di pezzi [FOTO]

Improvviso fulmine si abbatte su Belluno, colpito in pieno un albero, fatto letteralmente in decine di pezzi.





L'instabilità anche ieri non è mancata su molte regioni del centro-nord, in particolare quelle orientali sottoposte alle secche e instabili correnti da ovest che meglio interagiscono con l'orografia e l'umidità presente al suolo.





Fortemente colpito il Veneto dove si sono sviluppati una serie di forti temporali: dopo la forte grandinata avvenuta nel padovano registriamo anche un temporale avvenuto a Belluno, poco dopo le 17.00, dove un fulmine si è abbattuto sulla città. La scarica elettrica, precipitata esattamente nella zona di Vezzano,

è stata molto intensa e a pagarne le spese è stato un albero letteralmente distrutto dall'enorme energia emanata dal fulmine.

L'albero è stato devastato in decine di pezzi che si sono sparpagliati tutt'attorno, anche a decine di metri di distanza.



Fortunatamente non vi era nessuno nelle vicinanze e non si registrano feriti.



Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco sul luogo dell'evento.