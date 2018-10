BASTA alta pressione: il MALTEMPO alza la voce!

Lo avevamo scritto anche nei giorni scorsi, puoi leggere anche l'articolo…

http://www.meteolive.it/news/Fantameteo-15gg/45/meteo-a-15-giorni-anticiclone-verso-il-pensionamento-/75493/



Ora arrivano conferme dal modello americano. Ci siamo: l'anticiclone sarebbe pronto ad uscire di scena per un periodo piuttosto lungo tra la metà e la fine del mese di ottobre.



In questo intervallo di tempo sul Mediterraneo centrale andrebbe scavandosi un canale depressionario persistente, in grado di ospitare diverse perturbazioni cariche di pioggia per il nostro Paese.



Solo un miraggio? Sembra di no perché l'insistenza nel proporlo da parte della media di tutti gli scenari proposti dal modello per il lungo termine va in questa direzione.



In pratica sarebbe un susseguirsi di fronti in transito associati a momenti piovosi, alternati a qualche momento più tranquillo e soleggiato ma di breve durata e in un contesto termico anche piuttosto fresco, anche se non lontano dalle medie del periodo.



Potrebbero anche arrivare le prime nevicate importanti sull'arco alpino, quelle che bloccano definitivamente l'ablazione estiva dei ghiacciai e annunciano il cambiamento stagionale.



Le piogge di ottobre e novembre sono molto importanti per il nostro territorio, prima dell'arrivo di eventuali anticicloni da dicembre in poi, che lasciano il tempo statico e in balia dell'inquinamento per settimane.



Insomma pare che finalmente il tempo dinamico abbia gettato il guanto di sfida all'anticiclone a ridosso dell'Italia. Vedremo nelle prossime emissioni se tale linea di tendenza sarà confermata. In fondo: non si vive di solo anticiclone...