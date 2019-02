Bari: nave mercantile si infrange sulla scogliera di Pane e Pomodoro

se leggi questo messaggio allora il tuo browser non supporta il video in formato mp4/html5

L'ondata di maltempo artico in atto sulla Puglia inizia ad arrecare i primi importanti disagi principalmente a causa dei venti fortissimi di grecale. Le raffiche di vento ad oltre 60-70 km/h stanno sferzando tutta la regione e gran parte del basso Adriatico. I mari si presentano agitati su tutto il litorale barese, tanto che una nave mercantile in balia delle onde ha suscitato un po' di paura e tensione sul litorale del capoluogo.

Si tratta di un cargo turco Efe Murat partito circa tre giorni fa dal porto di Ortona, in Abruzzo, che dopo aver scaricato un carico di grano si stava dirigendo in Turchia. Non è ancora chiara la dinamica degli eventi, ma probabilmente i venti fortissimi di grecale avrebbero sospinto la neve sin verso la scogliera frangiflutti situata davanti alla spiaggia di Pane e Pomodoro, sul lungomare di Bari.