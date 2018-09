Avete letto? Oltre al FREDDO la prossima settimana alcuni vedranno anche la NEVE. E' vero?

Dalle prime ore di mercoledì 26 settembre giù le temperature, via le maniche corti. Su i giubbotti.

Poi si sprecheranno i commenti: "ma il tempo è impazzito? Che freddo fa a fine settembre?"



Saranno quelli più inflazionati.

Fra l'altro probabilmente le correnti di origine artica non si limiteranno a trascinare verso sud solo una massa d'aria fredda.



A ridosso delle regioni del medio Adriatico, ma anche sui monti romagnoli e sul meridione si attiveranno condizioni di instabilità, che potrebbero determinare precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, che potranno assumere carattere nevoso a quote progressivamente più basse, specie tra mercoledì 26 e giovedì 27.



Stiamo parlando di nevicate che potrebbero anche occasionalmente spingersi sin verso i 1000m e gli accumuli oltre i 1500m potrebbero risultare anche superiori ai 10cm.



Naturalmente tutto dipenderà se verranno o meno confermate le temperature estremamente basse per il periodo previste dal modello europeo.



Nel caso fosse l'opzione più soft ad imporsi le cime appenniniche potrebbero comunque ricevere la prima spolverata di bianco stagionale.



Fiocchi di neve possibili anche tra le zone di confine altoatesine e nel Tarvisiano in Friuli, anche se le nevicate più importanti interverranno oltralpe.