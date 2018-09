Autunno e raccolta funghi: istruzioni per l'uso

L'arrivo dell'autunno sancisce l'esordio della stagione dei funghi, una sorta di rito per molti italiani che amano il contatto con la natura, dilettandosi nella raccolta di questo prestigioso alimento culinario. Bisogna sapere che la crescita del fungo necessita di un clima caldo ed umido, abbinato ad un periodo di precipitazioni abbondanti che bagnino bene il terreno. La crescita del fungo non è immediata ma bisogna attendere un po' di giorni prima che i miceti compaiano dal terreno. In genere questa attesa è variabile in un tempo compreso tra una e due settimane. Tramontana e Grecale secchi sono nemici dei funghi, mentre le giornate tipedide ed umide autunnali ne agevolano lo sviluppo.



Gli ambienti ideali per la ricerca e la raccolta sono i boschi di faggio, castagno e quercia ad una quota compresa tra 700 e 1400 metri. I funghi vivono e crescono in stretta simbiosi gli alberi e privilegiano i boschi puliti. Guardare bene in prossimitá del fusto degli alberi e sotto le fronde, potrebbe fare la differenza soprattutto se ambite ai pregiati ed amatissimi porcini. I versanti rivolti a nord sono meglio di quelli rivolti a sud poiché trattengono maggiormente umidità. Non dimentichiamo di utilizzare sempre un cestino i vimini per diffondere le spore che in seguito daranno vita a nuovi funghi.



Specie se si è alle prime armi, é necessario sottoporre la nostra raccolta ad un controllo della ASL che vi aiuterà a riconoscere le specie commestibili quelle non, evitando in tal modo spiacevoli sorprese.



Alcune località di ricerca sono regolamentate e sarà necessario avere un tesserino di permesso per la libera raccolta, seguire le regole e le norme di raccolta nelle località in cui vi trovate, vi aiuterà a prevenire spiacevoli conseguenze come multe e sanzioni.