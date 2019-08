Australia: nevica nel Nuovo Galles, canguri saltano sulla neve

Mentre in Italia e gran parte dell'Europa facciamo i conti con l'ennesima ondata di caldo eccezionale, condita da tanta afa e notti insopportabili, dall'altro lato del mondo l'inverno australe continua a fare la voce grossa e a regalarci immagini decisamente suggestive che sicuramente gli amanti del freddo nostrani staranno ben invidiando.

CANGURI TRA LA NEVE | Una forte ondata di freddo antartico ha investito l'Australia nelle ultime ore, capace di portare la neve sino a quote piuttosto basse sugli stati meridionale del Nuovo Galles e della Victoria. Solitamente in questi luoghi nevica sui rilievi, mentre la neve in pianura è piuttosto rara, come lo è per la Sicilia (per fare un esempio).

Negli ultimi giorni la neve si è spinta sin sulla città di Canberra, situata a circa 500 metri di altitudine, un evento davvero rarissimo per la città australiana. Tra le immagini più suggestive, spiccano i canguri che saltano liberi su vaste distese di neve!