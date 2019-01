Australia: caldo eccezionale in tutto il Paese, record clamoroso di notte con +35.9°C

Se l'Italia si appresta a vivere un'importante fase invernale con neve a bassa quota, dall'altro lato del mondo la situazione è esattamente opposta : stiamo parlando dell'Australia, dove stiamo entrando nel cuore dell'estate australe. Da diversi giorni l'Australia sta facendo i conti con una fortissima ondata di caldo che probabilmente entrerà nella storia del Paese.



Dal 15 gennaio si registrano temperature estreme in numerose aree del Paese, diffusamente superiori ai 40°C. I valori più alti sono stati registrati nel Nuovo Galles del Sud e nell'Australia meridionale : nella città di Port Augusta sono stati registrati +48,9°C, mentre Adelaide ha raggiunto i 41°C. Temperature più basse ma clima estremamente afoso per Sidney a causa dell'elevato tasso di umidità.



Un nuovo record è stato scritto : il 18 gennaio la città di Noona ha registrato la temperatura minima più alta della storia dell'emisfero australe, non andando sotto i 35.9°C! Un valore assolutamente eccezionale registrato nel cuore della notte. Anche nei valori massimi troviamo diversi record per l'Australia : Tarcoola ha raggiunto i 49°C, mentre Port Augusta 48,9°C. Dopo l'analisi dei dati è emerso che si tratta della più intensa ondata di caldo dal 1939 per l'Australia.