Aumentano ancora le temperature, fino a 33°C. Ventilato al sud

L'alta pressione sta premendo sull'acceleratore e proprio tra week-end e inizio della prossima settimana raggiungerà l'apice dell'intensità, prima del probabile definitivo tracollo in questo ultimo tratto dell'estate. Il tempo si presenta stabile ovunque quest'oggi, dalle Alpi alla Sicilia, tutto grazie all'anticiclone africano che in maniera molto forzata viene indirizzato sulla nostra penisola.

PREVISIONI METEO 14 SETTEMBRE 2019 | La giornata risulterà stabile ovunque senza quasi alcuna nota instabile, perfino sui rilievi. Le temperature sono attese in ulteriore aumento nei valori massimi, tanto che su pianura Padana e regioni tirreniche potremo sfiorare i 30° e localmente anche i 33°C (in particolar modo su bassa Toscana, Lazio e Campania). Solo sul medio-basso Adriatico e parte del sud avremo qualche grado in meno grazie a deboli correnti settentrionali che mitigheranno l'aria.

In serata e in nottata clima nettamente più fresco, come ormai è prassi grazie all'avanzata dell'inversione termica (fenomeno tipicamente autunnale e invernale). In questi giorni infatti è molto facile assistere a forti escursioni tra giorno e notte, anche di oltre 15°C.