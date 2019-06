Aumenta l'instabilità al nord ma il caldo non ci abbandona

Come era nelle previsioni, nel fine settimana le correnti in quota sono ruotate dai quadranti nord-orientali portando una diminuzione delle temperature che in queste ore si fa sentire soprattutto sulla Valpadana e sui versanti alto adriatici. Questa stessa ventilazione provoca un effetto sottovento lungo le coste tirreniche centrali e settentrionali, dove in queste ore sono stati misurati i valori termici più alti di tutto il periodo. Ancora una volta sono stati varcati alcuni record massimi di temperatura relativi al mese di giugno sulla Toscana. Soprattutto a partire dalla prossima settimana, il campo barico sull'Europa tenderà ad attenuarsi lentamente, in questo modo verrà a crearsi una situazione instabile che interesserà soprattutto la regione alpina e prealpina, nonchè alcune località della Valpadana. Ecco la previsione del modello americano sulla probabilità della pioggia riferita a mercoledì 3 luglio:

Nel prossimo futuro l'attore protagonista del palcoscenico atmosferico europeo risulterà ancora lui, l'anticiclone. Tuttavia mancheranno contributi d'aria a rovente come quelli che abbiamo potuto osservare questa settimana, ne conseguirà un profilo delle temperature SENZA gli estremi termici di quest'ultima decade di giugno. Inoltre sembra che i massimi del caldo siano destinati ad un ritiro verso latitudini più meridionali, sulla Penisola Iberica, la parte sud-occidentale Francia oppure i settori di basso Mediterraneo. In questo caso le temperature più elevate potrebbero manifestarsi con più facilità sulle regioni meridionali italiane. Ecco la previsione del modello americano riferita a venerdì 5 luglio: