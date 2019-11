ATTENZIONE: pericolosa depressione da domenica 10 sull'Italia

I modelli la fiutano da giorni e anche oggi rincarano la dose. Una depressione abbastanza profonda, incastrata nel Mediterraneo, potrebbe insistere per giorni sull'Italia tra la serata di domenica 10 novembre e le prime ore di mercoledì 13 e soprattutto essere seguita da altri episodi di maltempo. Una situazione del genere prefigura un rischio alluvionale concreto su talune regioni.

La depressione prenderà corpo a ridosso del Tirreno centrale nel pomeriggio-sera di domenica 10 novembre e poi si muoverà alla conquista di tutto il Paese con la sua spirale nuvolosa carica di precipitazioni intense, spesso a sfondo temporalesco. E' impressionante notare come la media degli scenari di TUTTI i principali modelli prevedano non solo la presenza della depressione ma anche la sua persistenza.



La carta qui sotto mostra la posizione più probabile prevista per l'alba di lunedì 11 novembre, si nota la presenza del minimo in quota, arretrato rispetto a quello al suolo, segnale di spiccato maltempo e di una struttura depressionaria ancora in divenire:

La media degli scenari del modello americano per martedì 12 mostra ancora la depressione in piena azione sul territorio con tutte le conseguenze perturbate del caso:

Se anche (come speriamo) la depressione risultasse più debole del previsto, ciò che inquieta di più è quanto viene indicato dalle mappe del modello americano nei giorni successivi: altre vaste saccature in affondo sull'ovest del Continente con richiamo di aria umida da sud ovest e dunque foriera di ulteriori precipitazioni su molte zone del nostro Paese. Guardate qui sotto una mappa prevista per giovedì 14 novembre: