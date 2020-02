Attenzione! L'INVERNO tenterÃ  una clamorosa riscossa nel finale di stagione?

Finalmente qualcosa si muove. Erano molti giorni che i modelli non abbozzavano qualcosa di diverso rispetto alla solita alta pressione. Lo hanno fatto stamane, in modo anche spettacolare in alcune emissioni.



Il modello che più di tutti evidenzia la possibilità di un cambiamento circolatorio importante è quello europeo che, a cavallo della metà del mese, evidenzia una clamorosa risalita dell'anticiclone sin sul Polo e di conseguenza la discesa verso sud di masse d'aria gelide.



Lo vediamo bene in questa mappa relativa al nord emisfero prevista a 5500m e al suolo prevista per la metà di febbraio, è come se l'anticiclone siberiano e quello azzorriano volessero clamorosamente unirsi, mentre il core del vortice polare resterà in pieno Atlantico:

Il modello americano vede qualcosa di simile solo nei giorni successivi, cioè a cavallo del 18-19 febbraio, in almeno 7-8 emissioni su 20, già un buon risultato, considerando che sino a ieri l'anticiclone dominava praticamente in tutte le emissioni. In particolare vogliamo farvi notare queste elevazioni dell'anticiclone e gli "agguati" dell'aria gelida da nord-est, in sequenza la situazione prevista a 5500m e al suolo e le temperature a 1500m:

Altre carte vanno in direzioni simili ma vedono l'anticiclone allungarsi addirittura verso la Scandinavia e favorire rientri freddi orientali, come si evidenzia qui sotto:

Naturalmente non mancano anche oggi per lo stesso periodo carte che vanno nella direzione esattamente opposta, cioè con l'assoluto dominio dell'anticiclone ben evidenziato, come si nota qui sotto:

Attendibilità: ad oggi l'anticiclone gode ancora dei favori del pronostico ma la fisiologica frenata della corrente a getto non esclude qualche grossa sorpresa durante la seconda metà del mese. Non perdetevi un solo aggiornamento!