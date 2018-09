ATTENZIONE: inizia la stagione dei TEMPORALI in Sardegna e la loro forza può essere NOTEVOLE!

La regione del sole, delle vacanze estive e dei mari cristallini, può trasformarsi nel periodo autunnale in una fucina di temporali, se le condizioni sinottiche lo consentono.

Ecco una situazione assai rischiosa per la Sardegna, soprattutto per il settore sud-orientale: la presenza di una bassa pressione sulle Baleari che mette Scirocco umido in direzione dell'Isola. L'effetto stau di queste correnti sui contrafforti montuosi dell'entroterra può provocare intensi temporali che spesso sfociano anche in veri e propri nubifragi.

Ecco cosa successe a Cagliari quel giorno. In alcuni momenti la pioggia è talmenteviolenta da occludere completamente la visibilità.