Attenuazione del grande caldo a partire dal nord, nuovi temporali in arrivo?

Un forte anticiclone governa il tempo del nostro Paese, portando temperature particolarmente elevate al centro ed al sud. In questi giorni a fare i conti con il grande caldo sono anche i versanti adriatici e le regioni di nord-est, mentre gli unici settori che sperimentano condizioni di caldo un po' meno forti sono quelle nord-occidentali. Nelle prossime ore, proprio da questi settori inizieranno a compiersi le prime manovre che porteranno ad una graduale attenuazione dell'ondata di caldo sul nostro Paese. Questa attenuazione del grande caldo potrà verificarsi attraverso il passaggio di una modesta perturbazione accompagnata da annuvolamenti sparsi e qualche episodio di instabilità principalmente sulle regioni del nord tra lunedì e martedì, mentre tra mercoledì 14 e giovedì 15 qualche isolato fenomeno temporalesco potrebbe spingersi anche sulle regioni centrali.

Entro la seconda metà della prossima settimana, una diminuzione delle temperature entro valori più gradevoli di caldo, sarà assicurata su tutto il territorio. Ecco la previsione del modello americano riferita a martedì 13 agosto, nella quale possiamo osservare una modesta saccatura in procinto di attraversare il nostro Paese, accompagnata dalla riduzione della temperatura di cui vi abbiamo appena parlato: