ATTACCO all'ANTICICLONE: entro fine mese forse stagione stravolta

Il team di MeteoLive sta considerando seriamente le ultime emissioni del modello americano, che fanno intendere come la stagione entro fine mese possa prendere una piega totalmente diversa rispetto a quella appena sperimentata.



L'anticiclone andrebbe infatti a posizionarsi molto più ad ovest, allungandosi parzialmente anche verso nord, quanto basta per scatenare l'attacco plurimo di diverse figure depressionarie sul centro Europa e poi sull'Italia.



Insomma passeremmo da un autunno che strizza l'occhio ad una sorta di estate settembrina (anche se temporalesca su alcune regioni) ad un autunno profondo, tardo, più vicino a caratteristiche simil invernali.



Sarà davvero così? La media degli scenari del modello americano lo segnala in modo convinto. Le simulazioni infatti mostrano a più riprese l'inserimento sull'Italia di vortici depressionari freddi, capaci di dispensare precipitazioni, cali termici e neve in montagna anche a quote piuttosto basse.



Abbiamo raccolto solo alcune delle mappe più significative presenti stamane: tutte mostrano un Mediterraneo in balia del maltempo; in pratica ci troveremmo inseriti in un canale depressionario in cui si succederebbero eventi di maltempo in pieno stile novembrino.



Quanto è attendibile una simile evoluzione, visto che l'anticiclone si mostra sempre così mastodontico, poco avvezzo ad abbandonare la scena? Ieri l'attendibilità di una simile evoluzione era del 30%, ora siamo saliti al 35%; tenendo presente che stiamo parlando di una previsione a 10 giorni, è già una buona percentuale.



Seguite comunque tutti gli aggiornamenti!