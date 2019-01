Astronomia: ecco i nuovi eventi in previsione per l'anno 2019

Assieme alle affascinanti forme acquistate dalle nubi che popolano la nostra atmosfera, l'infinito spazio che separa il nostro pianeta dagli oggetti dell'universo, hanno da sempre destato curiosità e fascino nell'uomo che ancora adesso, attraverso sofisticatissime strumentazioni tecnologiche, tenta di studiare con la massima precisione possibile.



Saranno circa 5 gli eventi astronomicamente rilevanti del nuovo anno: tra quelli più affascinanti, l'eclissi lunare totale, visibile in alcune parti dell'Europa, dell'Africa ed in America. Avverrà il 20 Gennaio, quando la Luna passerà attraverso l'ombra della Terra facendo assumere al nostro satellite un colore tra l'arancione ed il rossastro.



A Maggio assisteremo allo sciame meteorico provocato dalle "Eta Aquaridi", che al contrario delle Geminidi di Dicembre, raggiungeranno il picco durante la Primavera ed in un periodo di Luna piena.



A Luglio in Sud America ci sarà l'attesissima eclissi totale di sole, osservabile anche tra Argentina e Cile: su queste aree bloccherà completamente la luce solare.



Infine ci attendono le "Perseidi", sciame meteorico che durante le tiepide notti estive incanta appassionati ed amatoriali.



L'evento forse più significativo riguarderà da vicino il pianeta Mercurio che il prossimo 11 novembre passerà davanti al nostro Sole. Un raro allineamento planetario che renderà possibile il fenomeno, osservabile solamente con il giusto equipaggiamento. Il prossimo transito del pianeta è atteso nel 2032.