Astronomia: arriva il transito di Mercurio davanti al Sole, spettacolo imperdibile

Lunedì 11 novembre sarà un giorno speciale per tutti gli amanti dell'astronomia, si prepara infatti il transito di Mercurio davanti al Sole, potremo ammirare il passaggio del piccolo pianeta roccioso davanti al disco della nostra stella. Nonostante la relativa vicinanza di Mercurio alla Terra, la sua dimensione rimane comunque molto ridotta, essendo uno dei più piccoli pianeti del sistema solare, l'evento sarà osservabile soltanto con l'utilizzo di un telescopio oppure di un binocolo molto potente, dall'oscuramento ne sarà interessata soltanto 1/120 esimo della superficie della nostra stella, davvero una piccola porzione.

Stiamo parlando di un evento piuttosto raro, che in media si ripete una volta ogni 10 anni, con una cadenza di tempo molto irregolare, l'ultimo passaggio si è verificato il 9 maggio 2016, mentre il prossimo è previsto nel 2032, cioè tra 13 anni.

Le fasi del transito avvengono attraverso una serie di contatti che si verificano in base alla posizione dei corpi celesti; il primo contatto, quando cioè Mercurio toccherà il Sole, attorno alle 13.35, ora di Roma, il secondo contatto nella completa immersione di Mercurio nel disco solare, si verificherà un paio di minuti più tardi. Alle 16.20 è attesa "la centralità", cioè l'avvicinamento massimo di Mercurio al centro della nostra stella, il terzo ed il quarto contatto, porteranno all'uscita del pianeta fuori dal disco solare, nel nostro Paese si verificherà dopo il tramonto e pertanto non sarà visibile.