ARTICO: la situazione NON peggiora, nonostante il catastrofismo

Chi pensava che questo sarebbe stato l'anno orribile per la concentrazione dei ghiacci artici ha fatto male i conti. I dati si discostano notevolmente dalle annate peggiori: quelle del 2012 ma anche del 2015 e del 2016.



Siamo alla settima concentrazione peggiore di sempre ma la stagione "calda", partita malissimo, si è incredibilmente ripresa nella seconda parte ed è arrivata a far segnare valori in qualche modo incoraggianti .



La minima estensione dovrebbe essere stata raggiunta, se non interverrà il famoso fenomeno dell'amplificazione artica che rovina ad ottobre quanto di buono è stato costruito durante la stagione estiva.



Sino ad ora comunque la stagione non può certo dirsi fallimentare e c'è chi spera che il prossimo inverno possa segnare un'inversione tendenza nella folle corsa alla fusione dei ghiacci artici, ghiacci che, quasi a smentire i catastrofisti, sembrano quasi reagire alla recita del "de profundis".



Ricordiamo peraltro che la fusione dei ghiacci non è solo un fenomeno legato alle alte temperature registrate in atmosfera, ma soprattutto un problema di correnti oceaniche.