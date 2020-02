ArriverÃ  un bel VENTO a ripulire le nostre cittÃ  dagli inquinanti...

Sulla Pianura Padana si attende il vento di Foehn che ripulisca l'aria delle città dagli inquinanti dopo una lunga serie di giornate senza vento.

La web cam di Novara mostra il muro del Foehn che si è già formato sulle Alpi (quello strato di nubi chiare verso le montagne); in pianura il vento non soffia ancora se si eccettuano le aree pianeggianti prossime ai rilievi.

Il vento dovrebbe sfondare in pianura a partire dalla mattinata di domani, martedi 4 febbraio, raggiungendo un massimo nell'arco della giornata di mercoledi 5 su tutta l'Italia.

Ecco la forza del vento espressa in km/h che avremo in Italia nelle ore centrali di mercoledi 5 febbraio:

Sulle Alpi sono attese punte di 100km/h, ovviamente da nord; come vedete, il vento di caduta spazzerà per bene anche la Valpadana rendendo finalmente il cielo terso e pulito anche nelle grandi città.

Punte di 70-80km/h sono attese lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale e sul versante adriatico; 50-70km/h lungo il Tirreno e sul Mar Ligure, 80km/h anche sullo Ionio.