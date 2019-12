Arriva un po' di freddo per il centro ed il sud ma il contesto rimane anticiclonico

Il tempo dei prossimi giorni, verrà governato dai capricci di un nuovo anticiclone previsto consolidarsi sull'Europa. I modelli inquadrano il consolidamento di questa figura di alta pressione col proprio cuore più caldo nella parte occidentale del nostro continente, dove il tempo almeno fino alla fine dell'anno, risulterà tranquillo e con temperature tutt'altro che fredde. Il nostro Paese così come l'Europa centrale verranno invece a trovarsi in una posizione "borderline" tra l'influenza stabile e mite anticiclonica, con quella più fredda ed instabile portata dalle masse d'aria in arrivo dalla regione dell'Artico.

Questa sera i modelli di previsione ipotizzano quindi l'avvicendarsi di almeno TRE distinte fasi atmosferiche: la prima, quella relativa al brevissimo termine, ci terrà compagnia in queste festività natalizie che saranno scandite da un primo, modesto rialzo della pressione sul Mediterraneo. Il tempo sullo stivale sarà più stabile, le condizioni atmosferiche spesso soleggiate, anche se qualche annuvolamento farà capolino tra Natale e Santo Stefano sui versanti di medio ed alto Tirreno. Ecco la previsione del modello americano riferita a sabato 28, l'aria fredda raggiunge l'Europa orientale, colpendo marginalmente anche il nostro Paese: