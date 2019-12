Arriva un po' di alta pressione: attenzione alle NEBBIE sulla Pianura Padana

La depressione mediterranea emette gli ultimi vagiti nella giornata odierna con piogge che stanno interessando parte della Sardegna e il settore ionico; nella giornata di domani, venerdi 6 dicembre, la struttura di maltempo ripiegherà molto attenuata verso il Marocco e sull'Italia arriverà un po' di alta pressione.

I massimi principali saranno ubicati in pieno Atlantico. Da noi avremo una specie di palude barica dettata da geopotenziali non elevati in quota. Ciò favorirà addensamenti soprattutto sulla Liguria e il versante tirrenico, unitamente ad un'intensificazione delle nebbie su alcune aree di pianura dell'Italia settentrionale.

Ecco la probabile estensione degli strati nebbiosi previsti al nord nella mattinata di venerdi 6 dicembre attorno alle ore 8 del mattino:

La nebbia potrebbe avvolgere l'Alessandrino, il Pavese, il basso Milanese e il Cremonese. Si tratterà di nebbia a banchi che potrebbero anche lasciare "buchi" in cui la coltre nebbiosa non si presenterà. Un'altra zona a rischio nebbia sembra essere l'alto Adriatico, segnatamente la Laguna Veneta.

Avremo invece nubi basse (la classica Maccaja) sulla Liguria e sull'alta Toscana con qualche pioviggine laddove gli annuvolamenti saranno più intensi.

La ventilazione si placherà ed avremo un inevitabile peggioramento della qualità dell'aria nelle nostre città.