Arriva ottobre e il mare è ancora molto caldo; quali le conseguenze per l'Italia?

Queste sono le temperature degli specchi di mare che circondano l'Italia rilevate via satellite questa mattina (giovedi 26 settembre):

Rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso, le temperature sono un paio di gradi più basse sui bacini dell'Italia settentrionale, segnatamente sull'alto Adriatico, dove si registrano 21°.

Le temperature sono invece piuttosto elevate su parte del centro e soprattutto al meridione, dove si raggiungono ancora 25-26°.

Avere un mare molto caldo all'inizio dell'autunno non depone bene in caso di fronti atlantici o figure di maltempo. I fenomeni vengono potenziati dal surplus termico fornito dalle acque e possono generare nubifragi o alluvioni lampo come troppo spesso è successo in passato.

Vedremo come si comporterà l'assetto temporalesco marittimo alla prima incursione fresca dall'oceano o dal nord Europa...forse già la settimana prossima!

Per ulteriori dettagli: www.meteolive.it/speciali/MARI/60/temperature-del-mare-italia/50768/