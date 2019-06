Arriva l'ESTATE, ma attenzione ai TEMPORALI CONVETTIVI sui rilievi

Se potessimo sorvolare con un aereo la dorsale appenninica e l’arco alpino in una giornata di sole, sicuramente noteremmo una grande varietà di paesaggi. Alcune rupi si presenterebbero scoscese con molte rocce e senza alberi; altre ci apparirebbero di un verde intenso, stante la presenza di abbondante vegetazione.

Proprio la diversa morfologia del terreno che si ripercuote anche con una maggiore o minore copertura vegetale, influenza il distaccamento delle termiche dal suolo; queste bolle di aria calda sono molto importanti per la genesi dei temporali pomeridiani.

Se un pendio montuoso si presenta senza alberi, la roccia nuda può assorbire maggiormente i raggi del sole che ne determinano un riscaldamento. Se un rilievo si presenta totalmente coperto da vegetali, l’assorbimento del calore da parte del terreno sarà minore, essendo in parte “neutralizzato” dalle fronde degli alberi stessi.

Minore riscaldamento del terreno significa minore produzione di termiche e di conseguenza di nubi cumuliformi ed eventuali temporali. In sostanza, è molto più facile che un temporale pomeridiano si sviluppi in un luogo con minore copertura vegetale piuttosto che in prossimità di una zona totalmente verde.

Questo discorso vale per i temporali cosiddetti "di calore o convettivi" che nascono e muoiono sul posto, a patto che non intervenga una corrente in quota in grado di spostarli su altre zone. In caso di sconfinamenti, i temporali di calore possono colpire zone relativamente lontane dal luogo di origine e la lontananza sarà direttamente proporzionale all’intensità della corrente in quota.

Un altro fattore che influenza la crescita dei temporali pomeridiani è sicuramente la presenza di laghi, anche artificiali, situati in valli abbastanza strette e circondati da montagne elevate. In questo caso il lago crea un surplus di umidità che viene sollevata dal riscaldamento delle rupi circostanti assieme alle termiche; l’aria portata in quota oltre ad essere calda sarà anche umida e la formazione di nubi e temporali sarà quindi notevolmente esaltata.

Molto improbabile, se non impossibile, che un temporale pomeridiano si sviluppi in mare aperto. In questo caso l’umidità è presente in abbondanza, ma la presenza dell’acqua, la cui temperatura è quasi sempre inferiore a quella dell’aria, non consente il sollevamento di termiche. L’umidità, seppur presente, è costretta a rimanere nei bassi strati; non salendo in quota non si ha la condensazione del vapore acqueo e la formazione delle nubi, di conseguenza, verrà scoraggiata.