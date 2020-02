Arriva il super anticiclone di fine inverno?

Quasi senza neanche accorgersene, l'inverno europeo sta giungendo alla sua conclusione, una vera e propria dipartita in questo caso, il nostro continente infatti non è stato protagonista di alcun tipo irruzione fredda con caratteristiche importanti, sono state escluse anche le regioni dell'Europa orientale che generalmente sono soggette a fasi di freddo anche nelle annate più anticicloniche. Il principale responsabile di questa mancanza dell'inverno sull'Europa, è da ricercare nell'intensità raggiunta dal Vortice Polare, al punto tale che il NOAA ha dovuto rivedere al rialzo la scala dell'oscillazione artica (AO), dopo aver toccato un massimo di +6. Le masse di aria fredda sono rimaste confinate nelle latitudini dell'artico e non sono riuscite a raggiungere l'Europa, una situazione che resterà immutata anche nei giorni a venire. Ecco la previsione dell'oscillazione artica con picco a +6 prevista nei prossimi giorni:

Questa carta di previsione riferita a mercoledì 19 febbraio, mette in luce il passaggio di una debole perturbazione che romperà l'egemonia anticiclonica, concedendo un paio di giorni di tempo più variabile e anche più fresco ma che non cambierà né il bilancio, né le sorti di questo inverno: