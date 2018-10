Arriva il FREDDO su mezza Europa: ecco dove si avvertirà maggiormente!

Gran trambusto di masse d'aria sull'Europa.

Lo vivremo nel fine settimana e nei primi giorni della prossima e lascerà il segno.

Una massa d'aria molto fredda stazionerà sulla Scandinavia per alcuni giorni, portando condizioni invernali.



Parte di quest'aria fredda raggiungerà nel corso di sabato anche l'ovest del Continente (Spagna e Francia) portando valori invernali in montagna, tardo autunnali in pianura. (aria artica marittima)



Ne deriveranno anche nevicate o rovesci di neve sino a quote molto basse: attesa neve sui Pirenei e sul Massiccio Centrale francese, oltre che sui versanti francesi delle Alpi.



Farà freddo anche sul Regno Unito, gran parte del centro Europa sino alla cerchia alpina: sull'Italia si scaverà una depressione che genererà maltempo ma il freddo non riuscirà a sfondare a sud delle Alpi: anzi verrà richiamata aria più mite ed umida dai quadranti meridionali con conseguenze perturbate.



Aria più fredda riuscirà ad entrare da ovest sull'Italia solo all'inizio della prossima settimana, sia pure non più con le caratteristiche di quella che raggiungerà la Francia nella giornata di sabato 27.



Da notare la massa d'aria nettamente più calda che andrà ad interessare tutto l'est europeo tra domenica e martedì: spicca la linea di demarcazione tra condizioni invernali e condizioni quasi estive o comunque miti.



Nel raggio di 200-300km procedendo da sud verso nord, dalla maglietta si dovrà passare ad indossare la giacca a vento, una condizione che si sperimenta più facilmente nel nord America che in Europa.



Un tale squilibrio termico verrà in qualche modo riequilibrato solo dai primi giorni di novembre.