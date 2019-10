ARIA FREDDA in arrivo: si farà sentire da stanotte!

Il passaggio dei temporali al nord, in viaggio verso il centro per il momento non ha sortito molti effetti nel campo termico. Ecco infatti i valori previsti per questo pomeriggio al nord: ad ovest addirittura punte di 24°C, complice un lieve effetto favonico.



Quando arriverà allora l'aria più fredda annunciata? Durante la prossima notte! Lo vediamo in maniera evidente da questa mappa a 5500m, che evidenzia il parziale tentativo di un vortice freddo di infilarsi lungo le regioni adriatiche, prima di scivolare lungo i Balcani.

Esso avrà il merito di veicolare anche al suolo aria fredda lungo le regioni adriatiche e poi al sud, ma con riflessi anche sul resto della Penisola. Mentre medio Adriatico e meridione sperimenteranno alcuni temporali, sul resto del Paese questo passaggio coinciderà con un calo delle temperature, che si avvertirà dapprima al nord e poi al centro. Qui sotto ecco i valori minimi attesi per l'alba di giovedì 3 ottobre, dove si evince già una flessione anche netta dei valori rispetto a quanto registrato solo la notte scorsa:

Ma sarà nella notte su venerdì 4 che avvertiremo il calo termico più sensibile, che porterà i termometri a scendere su valori anche prossimi allo zero nelle vallate alpine ed appenniniche e sin sotto i 10°C in Valpadana e nelle zone interne delle regioni centrali, guardate questa mappa: