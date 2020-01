Anticiclone vorrà dire NEBBIE ESTESE sulle pianure del nord?

Un anticiclone molto forte non porta necessariamente alla formazione di nebbie estese sulle pianure del nord, soprattutto se i suoi massimi non sono posizionati a sud delle Alpi o se intervengono altri fattori, come ad esempio una modesta nuvolaglia in risalita dal Mar Ligure.



Sono tanti i disturbi che può subire la nebbia prima di affermarsi stabilmente sul catino padano. Ad esempio da qui all'Epifania la nebbia estesa (non i banchi che sono sempre possibili a ridosso di campagna e corsi d'acqua) sarà poco probabile.



Venerdì 3 infatti non si formerà a causa dell'arrivo di nuvolaglia diffusa dalla costa ligure; sabato 4 un parziale rasserenamento del cielo e l'avvicinamento di un corpo nuvoloso a ridosso delle Alpi potrebbe attivare qualche situazione nebbiosa locale ma non persistente, perché tra domenica 5 e lunedì 6 correnti secche da nord-est ne impediranno la formazione.



Anche tra martedì 7 e mercoledì 8 il passaggio di una debole perturbazione in arrivo da ovest, pur disturbata dall'alta pressione, non favorirà la formazione di strati nebbiosi.



Il rinforzo dell'anticiclone da giovedì 9 in poi potrebbe invece favorire la comparsa più estesa e diffusa della nebbia su tutto il catino padano e anche nelle valli del centro.



L'alta pressione infatti potrebbe posizionare i suoi massimi proprio tra nord e centro Italia schiacciando al suolo tutta l'aria fredda e favorendo cosi lo sviluppo del fenomeno che potrebbe persistere almeno sino a domenica 12 gennaio.



La nebbia porta con sé freddo umido (ma è prematuro dire se si tratterà di nebbia fredda, cioè associata a valori termici sotto lo zero o calda, cioè associata a valori termici sopra lo zero), dando la sensazione di vivere una stagione invernale seria, anche se magari sulle coste e sulle alture, che si godono il sole, si sperimentano temperature miti, quasi marzoline.