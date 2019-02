Anticiclone sub-tropicale su mezza Europa: caldo e anomalie estreme nei prossimi giorni

L'anticiclone giunto su mezza Europa, Italia inclusa, sta assumendo via via connotati sub-tropicali in quanto la sua radice si sta pian piano spostando sull'Africa nord-occidentale: proprio per questa sua posizione tenderà a richiamare aria decisamente più calda nel corso dei prossimi giorni ed inviarla sin verso il cuore dell'Europa.

In particolare saranno penisola Iberica, Francia, Gran Bretagna, Germania, Danimarca, nord Italia, Svizzera le regioni europee che saranno maggiormente coinvolte da questa possente cupola di alta pressione sub-tropicale, in grado di far salire vertiginosamente le temperature.

Già in questi ultimi giorni stiamo registrando temperature piuttosto alte per il periodo tra Francia e Germania, localmente anche oltre i 15-16°C, ma sarà tra giovedì e domenica che assisteremo all'apice di questa ondata di caldo anomala per il periodo.

Le temperature massime nella seconda parte della settimana risulteranno eccezionalmente alte su mezza Europa: tra Spagna, Francia e Germania si potranno superare agevolmente anche i 20°C e anche il nord Italia non scherza: tra Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana la colonnina di mercurio potrebbe sfondare anche il muro dei 20/21°C. Temperature troppo alte anche su Gran Bretagna, Norvegia, Svezia, Danimarca, Polonia, Svizzera e Austria : su queste regioni le temperature saliranno agevolmente oltre i 15/20°C.

Le anomalie saranno pesanti su gran parte d'Europa: le temperature saranno superiori alla norma spesso di quasi 15°C! Le uniche eccezioni le troviamo sull'Europa dell'est e al sud Italia dove molto probabilmente giungerà, tra sabato e domenica, un'irruzione di aria fredda continentale che scivolerà proprio sotto la vasta alta pressione che si stabilizzerà sull'Europa centro-occidentale e che interesserà marginalmente anche parte dell'Italia.