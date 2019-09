Anticiclone sconfitto dopo il 20 settembre? Guarda!

Il caldo estivo settembrino nei prossimi giorni si farà sentire ma le mappe del disagio alla fine non mostrano situazioni di particolare oppressione: questa carta è prevista per lunedì 16 settembre ed evidenzia con macchie tra il giallo e il marroncino un caldo afoso e fastidioso solo su alcune aree del Paese (Valpadana e Sardegna in primis) e la situazione non dovrebbe mutare di molto nei giorni successivi:

La media degli scenari del modello americano relativa alla distribuzione pressoria prevista intorno al 20 del mese in corso infatti mette in evidenza la persistenza dell'alta pressione:

Per un vero cambiamento secondo il modello bisognerà aspettare almeno martedì 24 settembre, quando una depressione atlantica potrebbe abbassarsi di latitudine e coinvolgere almeno le nostre regioni settentrionali e parte del centro, determinando maltempo e un importante calo termico, come mostra la mappa qui sotto:

Ma quanto risulta attendibile una carta del genere? Lo abbiamo chiesto come sempre alla media degli scenari, che proprio tra il 24 ed il 26 settembre vede una flessione del campo barico a ridosso del nostro Paese, sia pure con toni meno perentori rispetto alla mappa qui sopra. Il peggioramento comunque al nord sarebbe confermato, ecco la carta:

Si tratta comunque solo di un'ipotesi per ora ma comunque meritevole di menzione, nella "calma piatta" generale che sta caratterizzando le mappe dei modelli di questi giorni.

