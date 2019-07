Anticiclone in rinforzo e caldo in aumento ma c'è una novità

Un vistoso anticiclone è previsto rinforzare sul nostro continente a partire da questo fine settimana. L'onda anticiclonica diventerà progressivamente più pronunciata, ricevendo contributi d'aria calda in arrivo dal nord Africa, ne potrebbe derivare una fase di tempo più stabile e caldo che sarà in grado di interessare anche il nostro Paese per gran parte della prossima settimana. In questa sede, i valori termici previsti risulteranno piuttosto elevati soprattutto nelle zone interne ma nel complesso il caldo risulterà meno intenso rispetto a quello sperimentato nella terza decade di giugno. Un'ondata di caldo intensa ma senza picchi eccezionali ma in alcune occasioni questo non impedirà alla colonnina di mercurio di avvicinarsi nuovamente alla soglia dei +40°C. Ecco la previsione delle TEMPERATURE massime nella giornata di lunedì 22 luglio:

Osservando meglio la forma del nostro anticiclone, potremo distinguere la classica forma ad Omega che caratterizza tutti gli anticicloni più tenaci. Un vigoroso contributo caldo africano è previsto dipanarsi dal sud della penisola iberica verso la Francia e l'Italia, dando luogo ad una nuova fase di caldo che, nella sua parte più "coriacea", riguarderà ancora una volta l'Europa occidentale. Hai due lati di questo anticiclone troveremo due distinte circolazioni di bassa pressione una sull'Europa orientale l'altra sull'oceano Atlantico. Ecco la previsione del modello europeo riferita a martedì 23 luglio: