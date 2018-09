ANTICICLONE in arrivo: SOLE e CALDO sino a metà mese, poi colpo di scena?

L'anticiclone dominerà la scena per tutta la prossima settimana, favorendo condizioni spesso soleggiate, anche calde nelle ore pomeridiane su gran parte del Paese e regalando a chi si troverà ancora in vacanza meravigliosi momenti all'aria aperta.



Da metà mese fisiologicamente l'anticiclone tenderà ad implodere gradualmente secondo la media degli scenari del modello americano, ma una media non riesce mai ad inquadrare perfettamente che tipo di azione potrebbe portare ad un significativo peggioramento del tempo sulla Penisola.



Abbiamo allora cercato due tra le opzioni che appaiono più probabili, anche se in realtà potrebbero risultare molto meno spettacolari rispetto a quanto vi mostriamo qui, trattandosi di emissioni un po' estreme, anche se relativamente ricorrenti spulciando tra quelle disponibili.



Un cambiamento da ovest è contemplato dal 35 per cento delle emissioni e fa intuire che una saccatura possa sfondare in maniera importante entro il 20 del mese, portando piogge diffuse su mezza Italia, segnatamente al nord e al centro, oltre ad alcuni temporali.



Un'altra opzione, che si osserva nel 30 per cento delle emissioni, prevede invece per lo stesso periodo, cioè intorno al 20 del mese, la distensione verso nord dell'anticiclone e l'inserimento di correnti fredde da nord sull'Europa centrale e poi su parte d'Italia con temporali, calo termico e sensibile rinforzo dei venti, specie lungo le regioni adriatiche.



Restano ovviamente al vaglio numerose altre opzioni "secondarie" che prevedono disturbi legati a correnti occidentali colpire il nord e segnatamente le regioni orientali, ed infine coinvolgere marginalmente anche il medio Adriatico.



Qualcuna peraltro tiene in vita ancora l'anticiclone sul Mediterraneo per un'altra settimana, ma questa ipotesi appare minoritaria ed isolata per il momento .



Seguite tutti gli aggiornamenti!



IN SINTESI

-dal 9 sino al 15 bel tempo e caldo

-nei giorni successivi possibili cambiamenti, specie al nord. Da chiarire se interverranno da ovest o da nord.