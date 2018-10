Anticiclone europeo: l'autunno fa un passo indietro, tuttavia...

Due passi avanti ed uno indetro; l'anomalia di queste autunno torna a farsi vedere in tutta la sua dirompente potenza, una forza che non viene sfogata tutta assieme ma che si manifesta con gradualità, attraverso la caparbia tenacità di una figura altopressoria che lascia poco spazio all'immaginazione circa lo scenario che potrebbe ancora presentarsi sull'Europa nel prossimo futuro. La strada alle perturbazioni atlantiche rimane interdetta, la circolazione europea continua a svolgersi attraverso i flussi di correnti settentrionali progressivamente più fredde con l'avanzare della stagione, dovremo ancora fare i conti con una carenza di pioggia sulle regioni del nord, un surplus di pioggia ancora in agguato sul Mezzogiorno.



Le temperature sempre abbastanza gradevoli almeno sino a mercoledì 24, in seguito lo spread si fa elevato e l'incertezza non permette di andare più di tanto a fondo su quella che potrebbe essere la circolazione atmosferica europa nella fine di ottobre, ance se a grandi linee possiamo intuirne già adesso il disegno generale.



Al momento restano valide due ipotesi:



- la prima riguarda ancora la conservazione del pattern attuale fatto di strappi della corrente a getto, episodi di maltempo severo all'estremo sud, siccitoso al nord ma con temperature ancora miti.



- la seconda muoverebbe verso l'Europa la prima fase di tempo freddo ed instabile "pre" invernale. Colata d'aria artica dalla Scadinavia ai paesi dell'est e la Russia. In loco raffreddamento delle temperature sino a valori vicini o sotto lo zero. Un po' di aria fredda potrebbe persino raggiungere l'Italia prima della fine di ottobre.



Entrambe le linee di tendenza presentano ancora un'affidabilità scarsa ma al momento l'unico punto cardine della previsione a lungo termine rimane la persistenza di una anomalia positiva di pressione sull'ovest Europa che lascia supporre l'arrivo della grande pioggia ancora lontano. L'arrivo forse dei primi freddi stagionali è in questo contesto un'ipotesi più probabile.

