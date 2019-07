Anticiclone con temperature in rialzo, nuovamente caldo record su Spagna e Francia, poi...

Una nuova ondata di caldo è prossima ad interessare l'Europa nel corso della prossima settimana. La corrente a getto è prevista nuovamente rallentare, costruendo le basi per lo sviluppo di un'onda anticiclonica che collocherà il proprio asse sull'Europa centro occidentale. È una situazione che preannuncia una nuova ondata di caldo non solo per l'Italia ma anche e soprattutto per i paesi ubicati nella parte occidentale del continente. Ecco lo sviluppo dell'onda anticiclonica così come viene attualmente identificata dalla previsione del modello europeo per mercoledì 24 luglio:

Il rinforzo dell'alta pressione africana porterà nuovamente i massimi effetti sulla Penisola Iberica e sulla Francia, laddove i modelli ipotizzano una forte risalita della temperatura, con valori che potrebbero nuovamente portarsi sopra i 40 gradi. Queste temperature così elevate faranno la loro comparsa nel periodo compreso tra domani, lunedì 22 e venerdì 26 luglio. Ecco una stima dei valori termici previsti su queste regioni giovedì 25 luglio: