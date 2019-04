Antartide: carotaggi per ricostruire il clima della Terra

Questo mese di aprile è presentato a Vienna durante l'Assemblea dell'Unione Europea delle Geoscienze, un progetto sullo studio del clima della Terra chiamato "Oltre Epica - Oldest Ice". Nella Penisola Antartica saranno effettuati una serie di carotaggi sino a 2730 metri di profondità in uno dei luoghi più inospitali della Terra. Il sito di esplorazione è stato individuato da un team di esperti provenienti da 14 istituzioni di 10 paesi.



Dopo diversi anni di indagini, il sito è stato individuato presso "Little Dome C", distante circa un paio d'ore dalla stazione di Concordia ad una quota di 3233 metri sul livello del mare. In questa zona dell'Antartide il clima presenta un carattere davvero estremo; non piove mai e la temperatura media annua è di -54°C. In estate raramente il termometro supera i -20°C, mentre in inverno i valori precipitano sino a -80°C .



Per quanto riguarda la partecipazione italiana, collaborano allo studio anche l'Enea, l'Università di Venezia ed il CNR.



Sono stati spesi molti sforzi per individuare tutte le zone ideali da perforare in alcuni carotaggi. Olaf Eisen dell'Istituto Alfred Wegener ha guidato il team di ricerca nel percorso di individuazione dei siti.



Non appena l'Unione Europea darà il via al progetto, un team guidato da Carlo Barbante dell'Università Cà Foscari di Venezia, darà il via alle perforazioni previste entro la fine del 2021, cercando di estrarre una carota di ghiaccio spessa almeno 10 centimetri. Gli scavi continueranno durante il periodo estivo sino al 2024, i dati raccolti saranno disponibili entro il 2025.