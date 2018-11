ANOMALIE TERMICHE in Europa: dalla MITEZZA al FREDDO in sette giorni

La prima mappa mostra le anomalie termiche in Europa previste per la mattinata di martedi 13 novembre.

Si nota una fascia molto mite sui meridiani centrali europei con temperature di diversi gradi superiori alle medie del periodo, specie dove sono presenti i colori più accesi.

Ai lati di questa grossa isola mite sono presenti due zone più fredde: la prima ad ovest del Portogallo, la seconda sull'estremo est europeo.

Esattamente una settimana dopo, guardate come potrebbe cambiare l'assetto termico in Italia e sul nostro Continente .

Tutto il settore centrale e orientale europeo, Italia compresa, avrà anomalie termiche negative rispetto alla media, ovvero farà molto più freddo rispetto ad ora.

La mitezza verrà sbattuta molto a nord, alle latitudini del Regno Unito e sulla Scandinavia, dove si arroccherà l'alta pressione.

