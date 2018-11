Anomalie termiche in Europa: contrapposizione caldo-freddo

La prima mappa mostra le anomalie termiche previste in Europa per la fine della settimana prossima, in particolare per la giornata di venerdi 16 novembre.

Si nota una netta contrapposizione tra i meridiani centrali del Continente - dove campeggeranno forti anomalie termiche positive - e la parte orientale europea dove vigeranno anomalie termiche negative.

L'Italia verrà interessata da temperature più alte del normale anche se in maniera non molto marcata.

Anche per la giornata di sabato 17 novembre la situazione non cambierà molto; si nota comunque l'avvicinamento del freddo dall'est europeo e un sollevamento delle anomalie calde verso la Scandinavia.

Il seguito della storia potrebbe essere questo: http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/terza-decade-novembrina-pi-fredda-i-modelli-anche-oggi-ci-credono-/76128/ ovvero una migrazione dei massimi di pressione verso nord con l'intervento di correnti orientali sull'Italia. Vedremo...