Anomalie termiche dell'ultima settimana: un'Italia abbondantemente SOTTO MEDIA

I mesi di maggio degli ultimi anni ci avevano abituato ad anticipi estivi sul nostro Paese; quest'anno la situazione si presenta ben diversa, con la neve che negli ultimi 15 giorni ha frequentato quote insolite, specie al centro e al nord.

Va comunque ricordato che maggio è un mese primaverile, non estivo; in passato non erano inusuali scenari freschi ed instabili durante il mese mariano...scenari che negli ultimi anni sono diventati sempre più rari.

Il quadro delle anomalie termiche in Europa che abbiamo avuto la settimana scorsa è un tutto dire:

L'Europa centrale e l'Italia sono le aree che più di tutte hanno risentito del freddo fuori stagione.

Analizzando le anomalie termiche sul nostro Paese, dove è presente l'azzurro chiaro le temperature sono state tra 1° e 3° inferiori alle medie; l'azzurro carico denuncia invece anomalie al ribasso tra i 3 e i 5°; i puntini blu (facento capo alle zone interne del centro e ad alcune zone dell'Emilia Romagna) denunciano temperature tra i 7° e i 9° inferiori ai valori normali.

Allargando lo sguardo al resto d'Europa, non mancano ovviamente le aree che hanno fatto registrare temperature superiori alla media. Penisola Iberica, Isole Britanniche, gran parte della Scandinavia e l'estremo est europeo hanno avuto anomalie al rialzo fino a 5°dove è presente l'azzurro più carico.