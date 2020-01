Anomalie termiche al rialzo da CAPOGIRO la settimana scorsa sul nord Europa, guardate...

Non ci siamo...proprio per niente! Anche la scorsa settimana il quadro termico a scala europea ha fatto registrate anomalie al rialzo a dir poco preoccupanti, soprattutto sui settori più settentrionali del nostro Continente.

Paradossalmente tali anomalie sono risultate meno marcate tra l'Europa meridionale e il nord Africa, dove in alcune aree sembra regnare un'apparente "normalità termica".

Ecco la mappa delle anomalie termiche registrate in Europa l a settimana scorsa, ovvero da domenica 12 a sabato 18 gennaio:

Sulla Finlandia e sui settori orientali del Baltico, l'anomalia al rialzo è stata talmente elevata che persino la scala cromatica sulla destra dell'immagine non riesce a definirla con chiarezza. Probabilmente sarà tra i 9 e gli 11° superiore alle medie del periodo.

La restante parte settentrionale europea, indicativamente dal nord della Germania in su, ha fatto registrare tra i 5 e i 7°di esubero termico dalla media, con punte di 7-9° su Lituania, Estonia e Svezia.

Come anticipato poco sopra, gli esuberi termici tendono a smorzarsi procedendo dall'Europa centrale verso sud, fino ad avere temperature attorno alla norma dove vedete il colore bianco e addirittura al di sotto (ma solamente di 1-3° dalla media) nelle aree cerchiate in nero.

Per ciò che concerne l'Italia, le temperature sono rimaste attorno alla media su diverse aree del meridione, addirittura sotto media sulla Sicilia. Al centro e al nord gli esuberi sono stati in media di 1-3°, con punte di 3-5° in corrispondenza dell'Appennino centrale e su alcune aree alpine.

